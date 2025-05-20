Валюты / HOV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
150.92 USD 1.11 (0.74%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOV за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.81, а максимальная — 151.44.
Следите за динамикой Hovnanian Enterprises Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HOV
- Hovnanian объявляет о выпуске старших облигаций на сумму $900 миллионов
- Hovnanian announces $900 million senior notes offering
- Hovnanian subsidiary plans to offer $900 million in senior notes
- Hovnanian Enterprises at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Housing Market Strategy
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Hovnanian Enterprises, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HOV)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Hovnanian Q3 Sales Pace Tops Peers
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Hovnanian’s Q3 2025 results miss forecasts, stock reacts
- Hovnanian Revenue Jumps 11% in Q3
- Hovnanian Q3 2025 slides: Revenue up 11% YoY, stock drops despite meeting guidance
- Hovnanian (HOV) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dycom Industries (DY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Hovnanian: Not Hugely Compelled To Own, But Not Very Pessimistic Either (NYSE:HOV)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Argosy Investors Q1 2025 Letter
- Hovnanian Q2 2025 slides: Revenue dips amid strong ROE, shares fall on earnings miss
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $5.09, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
146.81 151.44
Годовой диапазон
81.15 212.78
- Предыдущее закрытие
- 149.81
- Open
- 151.44
- Bid
- 150.92
- Ask
- 151.22
- Low
- 146.81
- High
- 151.44
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 10.39%
- 6-месячное изменение
- 43.65%
- Годовое изменение
- -25.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.