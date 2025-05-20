クォートセクション
通貨 / HOV
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A

149.61 USD 1.01 (0.68%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HOVの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり146.31の安値と150.90の高値で取引されました。

Hovnanian Enterprises Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
146.31 150.90
1年のレンジ
81.15 212.78
以前の終値
148.60
始値
147.95
買値
149.61
買値
149.91
安値
146.31
高値
150.90
出来高
188
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
9.43%
6ヶ月の変化
42.40%
1年の変化
-26.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K