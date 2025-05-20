通貨 / HOV
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
149.61 USD 1.01 (0.68%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOVの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり146.31の安値と150.90の高値で取引されました。
Hovnanian Enterprises Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HOV News
- ホブナニアン、9億ドルのシニアノート発行を発表
- Hovnanian announces $900 million senior notes offering
- Hovnanian subsidiary plans to offer $900 million in senior notes
- Hovnanian Enterprises at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Housing Market Strategy
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Hovnanian Enterprises, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HOV)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Hovnanian Q3 Sales Pace Tops Peers
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Hovnanian’s Q3 2025 results miss forecasts, stock reacts
- Hovnanian Revenue Jumps 11% in Q3
- Hovnanian Q3 2025 slides: Revenue up 11% YoY, stock drops despite meeting guidance
- Hovnanian (HOV) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dycom Industries (DY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Hovnanian: Not Hugely Compelled To Own, But Not Very Pessimistic Either (NYSE:HOV)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Argosy Investors Q1 2025 Letter
- Hovnanian Q2 2025 slides: Revenue dips amid strong ROE, shares fall on earnings miss
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $5.09, revenue fell short of estimates
1日のレンジ
146.31 150.90
1年のレンジ
81.15 212.78
- 以前の終値
- 148.60
- 始値
- 147.95
- 買値
- 149.61
- 買値
- 149.91
- 安値
- 146.31
- 高値
- 150.90
- 出来高
- 188
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 9.43%
- 6ヶ月の変化
- 42.40%
- 1年の変化
- -26.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K