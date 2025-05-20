통화 / HOV
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
143.79 USD 5.82 (3.89%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HOV 환율이 오늘 -3.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 142.84이고 고가는 149.43이었습니다.
Hovnanian Enterprises Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HOV News
일일 변동 비율
142.84 149.43
년간 변동
81.15 212.78
- 이전 종가
- 149.61
- 시가
- 148.06
- Bid
- 143.79
- Ask
- 144.09
- 저가
- 142.84
- 고가
- 149.43
- 볼륨
- 81
- 일일 변동
- -3.89%
- 월 변동
- 5.17%
- 6개월 변동
- 36.86%
- 년간 변동율
- -28.97%
20 9월, 토요일