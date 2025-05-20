FiyatlarBölümler
Dövizler / HOV
Geri dön - Hisse senetleri

HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A

143.79 USD 5.82 (3.89%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HOV fiyatı bugün -3.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.84 ve Yüksek fiyatı olarak 149.43 aralığında işlem gördü.

Hovnanian Enterprises Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOV haberleri

Günlük aralık
142.84 149.43
Yıllık aralık
81.15 212.78
Önceki kapanış
149.61
Açılış
148.06
Satış
143.79
Alış
144.09
Düşük
142.84
Yüksek
149.43
Hacim
81
Günlük değişim
-3.89%
Aylık değişim
5.17%
6 aylık değişim
36.86%
Yıllık değişim
-28.97%
21 Eylül, Pazar