CotizacionesSecciones
Divisas / HOV
Volver a Acciones

HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A

148.60 USD 2.32 (1.54%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HOV de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 146.45, mientras que el máximo ha alcanzado 162.05.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Hovnanian Enterprises Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOV News

Rango diario
146.45 162.05
Rango anual
81.15 212.78
Cierres anteriores
150.92
Open
151.51
Bid
148.60
Ask
148.90
Low
146.45
High
162.05
Volumen
144
Cambio diario
-1.54%
Cambio mensual
8.69%
Cambio a 6 meses
41.44%
Cambio anual
-26.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B