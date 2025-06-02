Divisas / HOV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
148.60 USD 2.32 (1.54%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HOV de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 146.45, mientras que el máximo ha alcanzado 162.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hovnanian Enterprises Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOV News
- Hovnanian anuncia oferta de pagarés preferentes por 900 millones de dólares
- Hovnanian anuncia oferta de pagarés preferentes por $900 millones
- Hovnanian announces $900 million senior notes offering
- Filial de Hovnanian planea ofrecer 900 millones de dólares en bonos senior
- Hovnanian subsidiary plans to offer $900 million in senior notes
- Hovnanian Enterprises at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Housing Market Strategy
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Hovnanian Enterprises, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HOV)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Hovnanian Q3 Sales Pace Tops Peers
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Hovnanian’s Q3 2025 results miss forecasts, stock reacts
- Hovnanian Revenue Jumps 11% in Q3
- Hovnanian Q3 2025 slides: Revenue up 11% YoY, stock drops despite meeting guidance
- Hovnanian (HOV) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dycom Industries (DY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Hovnanian: Not Hugely Compelled To Own, But Not Very Pessimistic Either (NYSE:HOV)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Argosy Investors Q1 2025 Letter
Rango diario
146.45 162.05
Rango anual
81.15 212.78
- Cierres anteriores
- 150.92
- Open
- 151.51
- Bid
- 148.60
- Ask
- 148.90
- Low
- 146.45
- High
- 162.05
- Volumen
- 144
- Cambio diario
- -1.54%
- Cambio mensual
- 8.69%
- Cambio a 6 meses
- 41.44%
- Cambio anual
- -26.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B