HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A

143.79 USD 5.82 (3.89%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HOV a changé de -3.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.84 et à un maximum de 149.43.

Suivez la dynamique Hovnanian Enterprises Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
142.84 149.43
Range Annuel
81.15 212.78
Clôture Précédente
149.61
Ouverture
148.06
Bid
143.79
Ask
144.09
Plus Bas
142.84
Plus Haut
149.43
Volume
81
Changement quotidien
-3.89%
Changement Mensuel
5.17%
Changement à 6 Mois
36.86%
Changement Annuel
-28.97%
20 septembre, samedi