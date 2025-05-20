Devises / HOV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
143.79 USD 5.82 (3.89%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HOV a changé de -3.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.84 et à un maximum de 149.43.
Suivez la dynamique Hovnanian Enterprises Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOV Nouvelles
- Hovnanian annonce une offre d’obligations senior de 900 millions $
- Hovnanian announces $900 million senior notes offering
- Hovnanian subsidiary plans to offer $900 million in senior notes
- Hovnanian Enterprises at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Housing Market Strategy
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Hovnanian Enterprises, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HOV)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Hovnanian Q3 Sales Pace Tops Peers
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Hovnanian’s Q3 2025 results miss forecasts, stock reacts
- Hovnanian Revenue Jumps 11% in Q3
- Hovnanian Q3 2025 slides: Revenue up 11% YoY, stock drops despite meeting guidance
- Hovnanian (HOV) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dycom Industries (DY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Hovnanian: Not Hugely Compelled To Own, But Not Very Pessimistic Either (NYSE:HOV)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Argosy Investors Q1 2025 Letter
- Hovnanian Q2 2025 slides: Revenue dips amid strong ROE, shares fall on earnings miss
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $5.09, revenue fell short of estimates
Range quotidien
142.84 149.43
Range Annuel
81.15 212.78
- Clôture Précédente
- 149.61
- Ouverture
- 148.06
- Bid
- 143.79
- Ask
- 144.09
- Plus Bas
- 142.84
- Plus Haut
- 149.43
- Volume
- 81
- Changement quotidien
- -3.89%
- Changement Mensuel
- 5.17%
- Changement à 6 Mois
- 36.86%
- Changement Annuel
- -28.97%
20 septembre, samedi