HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
149.61 USD 1.01 (0.68%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOV hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 146.31 bis zu einem Hoch von 150.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hovnanian Enterprises Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
146.31 150.90
Jahresspanne
81.15 212.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 148.60
- Eröffnung
- 147.95
- Bid
- 149.61
- Ask
- 149.91
- Tief
- 146.31
- Hoch
- 150.90
- Volumen
- 188
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 9.43%
- 6-Monatsänderung
- 42.40%
- Jahresänderung
- -26.09%
