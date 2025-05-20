KurseKategorien
Währungen / HOV
Zurück zum Aktien

HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A

149.61 USD 1.01 (0.68%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HOV hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 146.31 bis zu einem Hoch von 150.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hovnanian Enterprises Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOV News

Tagesspanne
146.31 150.90
Jahresspanne
81.15 212.78
Vorheriger Schlusskurs
148.60
Eröffnung
147.95
Bid
149.61
Ask
149.91
Tief
146.31
Hoch
150.90
Volumen
188
Tagesänderung
0.68%
Monatsänderung
9.43%
6-Monatsänderung
42.40%
Jahresänderung
-26.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K