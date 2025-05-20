货币 / HOV
HOV: Hovnanian Enterprises Inc Class A
152.85 USD 1.93 (1.28%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOV汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点151.51和高点154.35进行交易。
关注Hovnanian Enterprises Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOV新闻
- Hovnanian announces $900 million senior notes offering
- Hovnanian subsidiary plans to offer $900 million in senior notes
- Hovnanian Enterprises at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Housing Market Strategy
- 5 Stocks In The Spotlight: Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Hovnanian Enterprises, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HOV)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Hovnanian Q3 Sales Pace Tops Peers
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $1.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Hovnanian’s Q3 2025 results miss forecasts, stock reacts
- Hovnanian Revenue Jumps 11% in Q3
- Hovnanian Q3 2025 slides: Revenue up 11% YoY, stock drops despite meeting guidance
- Hovnanian (HOV) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Dycom Industries (DY) Q2 Earnings Beat Estimates
- Toll Brothers (TOL) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus International Group, Inc. (JBI) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Beazer Homes (BZH) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- The Bottom Fishing Club - LGI Homes: Unusually Large Discount To Net Assets (NASDAQ:LGIH)
- Hovnanian: Not Hugely Compelled To Own, But Not Very Pessimistic Either (NYSE:HOV)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Argosy Investors Q1 2025 Letter
- Hovnanian Q2 2025 slides: Revenue dips amid strong ROE, shares fall on earnings miss
- Hovnanian Enterprises earnings missed by $5.09, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Hovnanian Q2 2025 sees stock dip amid earnings miss
日范围
151.51 154.35
年范围
81.15 212.78
- 前一天收盘价
- 150.92
- 开盘价
- 151.51
- 卖价
- 152.85
- 买价
- 153.15
- 最低价
- 151.51
- 最高价
- 154.35
- 交易量
- 37
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 11.80%
- 6个月变化
- 45.49%
- 年变化
- -24.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值