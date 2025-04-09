Moedas / HCAT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HCAT: Health Catalyst Inc
2.95 USD 0.14 (4.98%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCAT para hoje mudou para 4.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.82 e o mais alto foi 2.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Health Catalyst Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCAT Notícias
- Health Catalyst names Ben Albert as president and COO
- Health Catalyst stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains neutral stance
- Health Catalyst partners with CyncHealth Nebraska to enhance patient data exchange
- Health Catalyst stock price target lowered to $5 at Canaccord on growth concerns
- Health Catalyst stock price target raised to $4 from $3 at Evercore ISI
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- Health Catalyst stock rating downgraded by Piper Sandler on growth concerns
- Health Catalyst stock drops as Wells Fargo cuts price target on client shifts
- Earnings call transcript: Health Catalyst Q2 2025 results show significant EPS miss
- Health Catalyst stock downgraded by Cantor Fitzgerald amid revenue concerns
- Compared to Estimates, Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Health Catalyst earnings missed by $0.63, revenue topped estimates
- Health Catalyst CEO Dan Burton to step down in June 2026
- OPRX Delivers Solid Q1 Earnings: But Can It Sustain the Momentum?
- Health Catalyst stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Health Catalyst shareholders approve all proposals at annual meeting
- Health Catalyst stock downgraded by BTIG on healthcare coverage concerns
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Health Catalyst: Ignite Platform Is A Growth Catalyst (NASDAQ:HCAT)
- Stifel maintains Health Catalyst stock Hold rating, $5.50 target
- Health Catalyst stock hits 52-week low at $3.54 amid market challenges
- Health Catalyst to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This PTC Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST), Health Catalyst (NASDAQ:HCAT)
Faixa diária
2.82 2.96
Faixa anual
2.79 9.24
- Fechamento anterior
- 2.81
- Open
- 2.83
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.82
- High
- 2.96
- Volume
- 654
- Mudança diária
- 4.98%
- Mudança mensal
- -10.88%
- Mudança de 6 meses
- -36.42%
- Mudança anual
- -63.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh