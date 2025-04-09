Валюты / HCAT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HCAT: Health Catalyst Inc
2.88 USD 0.13 (4.32%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCAT за сегодня изменился на -4.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 3.01.
Следите за динамикой Health Catalyst Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HCAT
- Health Catalyst names Ben Albert as president and COO
- Health Catalyst stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains neutral stance
- Health Catalyst partners with CyncHealth Nebraska to enhance patient data exchange
- Health Catalyst stock price target lowered to $5 at Canaccord on growth concerns
- Health Catalyst stock price target raised to $4 from $3 at Evercore ISI
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- Health Catalyst stock rating downgraded by Piper Sandler on growth concerns
- Health Catalyst stock drops as Wells Fargo cuts price target on client shifts
- Earnings call transcript: Health Catalyst Q2 2025 results show significant EPS miss
- Health Catalyst stock downgraded by Cantor Fitzgerald amid revenue concerns
- Compared to Estimates, Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Health Catalyst earnings missed by $0.63, revenue topped estimates
- Health Catalyst CEO Dan Burton to step down in June 2026
- OPRX Delivers Solid Q1 Earnings: But Can It Sustain the Momentum?
- Health Catalyst stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Health Catalyst shareholders approve all proposals at annual meeting
- Health Catalyst stock downgraded by BTIG on healthcare coverage concerns
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Health Catalyst: Ignite Platform Is A Growth Catalyst (NASDAQ:HCAT)
- Stifel maintains Health Catalyst stock Hold rating, $5.50 target
- Health Catalyst stock hits 52-week low at $3.54 amid market challenges
- Health Catalyst to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This PTC Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST), Health Catalyst (NASDAQ:HCAT)
Дневной диапазон
2.88 3.01
Годовой диапазон
2.85 9.24
- Предыдущее закрытие
- 3.01
- Open
- 3.00
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Low
- 2.88
- High
- 3.01
- Объем
- 1.049 K
- Дневное изменение
- -4.32%
- Месячное изменение
- -12.99%
- 6-месячное изменение
- -37.93%
- Годовое изменение
- -63.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.