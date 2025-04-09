货币 / HCAT
HCAT: Health Catalyst Inc
2.81 USD 0.07 (2.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HCAT汇率已更改-2.43%。当日，交易品种以低点2.81和高点3.00进行交易。
关注Health Catalyst Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HCAT新闻
- Health Catalyst names Ben Albert as president and COO
- Health Catalyst stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains neutral stance
- Health Catalyst partners with CyncHealth Nebraska to enhance patient data exchange
- Health Catalyst stock price target lowered to $5 at Canaccord on growth concerns
- Health Catalyst stock price target raised to $4 from $3 at Evercore ISI
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- Health Catalyst stock rating downgraded by Piper Sandler on growth concerns
- Health Catalyst stock drops as Wells Fargo cuts price target on client shifts
- Earnings call transcript: Health Catalyst Q2 2025 results show significant EPS miss
- Health Catalyst stock downgraded by Cantor Fitzgerald amid revenue concerns
- Compared to Estimates, Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Health Catalyst earnings missed by $0.63, revenue topped estimates
- Health Catalyst CEO Dan Burton to step down in June 2026
- OPRX Delivers Solid Q1 Earnings: But Can It Sustain the Momentum?
- Health Catalyst stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Health Catalyst shareholders approve all proposals at annual meeting
- Health Catalyst stock downgraded by BTIG on healthcare coverage concerns
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Health Catalyst: Ignite Platform Is A Growth Catalyst (NASDAQ:HCAT)
- Stifel maintains Health Catalyst stock Hold rating, $5.50 target
- Health Catalyst stock hits 52-week low at $3.54 amid market challenges
- Health Catalyst to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This PTC Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST), Health Catalyst (NASDAQ:HCAT)
日范围
2.81 3.00
年范围
2.81 9.24
- 前一天收盘价
- 2.88
- 开盘价
- 2.89
- 卖价
- 2.81
- 买价
- 3.11
- 最低价
- 2.81
- 最高价
- 3.00
- 交易量
- 1.340 K
- 日变化
- -2.43%
- 月变化
- -15.11%
- 6个月变化
- -39.44%
- 年变化
- -64.83%
