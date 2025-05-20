KurseKategorien
HCAT: Health Catalyst Inc

2.96 USD 0.06 (1.99%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HCAT hat sich für heute um -1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.95 bis zu einem Hoch von 3.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Health Catalyst Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.95 3.03
Jahresspanne
2.79 9.24
Vorheriger Schlusskurs
3.02
Eröffnung
3.02
Bid
2.96
Ask
3.26
Tief
2.95
Hoch
3.03
Volumen
263
Tagesänderung
-1.99%
Monatsänderung
-10.57%
6-Monatsänderung
-36.21%
Jahresänderung
-62.95%
