Währungen / HCAT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HCAT: Health Catalyst Inc
2.96 USD 0.06 (1.99%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCAT hat sich für heute um -1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.95 bis zu einem Hoch von 3.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Health Catalyst Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCAT News
- Health Catalyst ernennt Ben Albert zum President und COO
- Health Catalyst names Ben Albert as president and COO
- Health Catalyst stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains neutral stance
- Health Catalyst partners with CyncHealth Nebraska to enhance patient data exchange
- Health Catalyst stock price target lowered to $5 at Canaccord on growth concerns
- Health Catalyst stock price target raised to $4 from $3 at Evercore ISI
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- Health Catalyst stock rating downgraded by Piper Sandler on growth concerns
- Health Catalyst stock drops as Wells Fargo cuts price target on client shifts
- Earnings call transcript: Health Catalyst Q2 2025 results show significant EPS miss
- Health Catalyst stock downgraded by Cantor Fitzgerald amid revenue concerns
- Compared to Estimates, Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Health Catalyst earnings missed by $0.63, revenue topped estimates
- Health Catalyst CEO Dan Burton to step down in June 2026
- OPRX Delivers Solid Q1 Earnings: But Can It Sustain the Momentum?
- Health Catalyst stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Health Catalyst shareholders approve all proposals at annual meeting
- Health Catalyst stock downgraded by BTIG on healthcare coverage concerns
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Health Catalyst: Ignite Platform Is A Growth Catalyst (NASDAQ:HCAT)
- Stifel maintains Health Catalyst stock Hold rating, $5.50 target
- Health Catalyst stock hits 52-week low at $3.54 amid market challenges
- Health Catalyst to Participate in Upcoming Investor Conferences
Tagesspanne
2.95 3.03
Jahresspanne
2.79 9.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.02
- Eröffnung
- 3.02
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Tief
- 2.95
- Hoch
- 3.03
- Volumen
- 263
- Tagesänderung
- -1.99%
- Monatsänderung
- -10.57%
- 6-Monatsänderung
- -36.21%
- Jahresänderung
- -62.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K