通貨 / HCAT
HCAT: Health Catalyst Inc

3.02 USD 0.21 (7.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HCATの今日の為替レートは、7.47%変化しました。日中、通貨は1あたり2.82の安値と3.03の高値で取引されました。

Health Catalyst Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.82 3.03
1年のレンジ
2.79 9.24
以前の終値
2.81
始値
2.83
買値
3.02
買値
3.32
安値
2.82
高値
3.03
出来高
1.091 K
1日の変化
7.47%
1ヶ月の変化
-8.76%
6ヶ月の変化
-34.91%
1年の変化
-62.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K