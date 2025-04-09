通貨 / HCAT
HCAT: Health Catalyst Inc
3.02 USD 0.21 (7.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HCATの今日の為替レートは、7.47%変化しました。日中、通貨は1あたり2.82の安値と3.03の高値で取引されました。
Health Catalyst Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HCAT News
1日のレンジ
2.82 3.03
1年のレンジ
2.79 9.24
- 以前の終値
- 2.81
- 始値
- 2.83
- 買値
- 3.02
- 買値
- 3.32
- 安値
- 2.82
- 高値
- 3.03
- 出来高
- 1.091 K
- 1日の変化
- 7.47%
- 1ヶ月の変化
- -8.76%
- 6ヶ月の変化
- -34.91%
- 1年の変化
- -62.20%
