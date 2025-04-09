Dövizler / HCAT
HCAT: Health Catalyst Inc
2.89 USD 0.13 (4.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HCAT fiyatı bugün -4.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.86 ve Yüksek fiyatı olarak 3.03 aralığında işlem gördü.
Health Catalyst Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HCAT haberleri
- Health Catalyst names Ben Albert as president and COO
- Health Catalyst stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains neutral stance
- Health Catalyst partners with CyncHealth Nebraska to enhance patient data exchange
- Health Catalyst stock price target lowered to $5 at Canaccord on growth concerns
- Health Catalyst stock price target raised to $4 from $3 at Evercore ISI
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- Health Catalyst stock rating downgraded by Piper Sandler on growth concerns
- Health Catalyst stock drops as Wells Fargo cuts price target on client shifts
- Earnings call transcript: Health Catalyst Q2 2025 results show significant EPS miss
- Health Catalyst stock downgraded by Cantor Fitzgerald amid revenue concerns
- Compared to Estimates, Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Health Catalyst earnings missed by $0.63, revenue topped estimates
- Health Catalyst CEO Dan Burton to step down in June 2026
- OPRX Delivers Solid Q1 Earnings: But Can It Sustain the Momentum?
- Health Catalyst stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Health Catalyst shareholders approve all proposals at annual meeting
- Health Catalyst stock downgraded by BTIG on healthcare coverage concerns
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Health Catalyst: Ignite Platform Is A Growth Catalyst (NASDAQ:HCAT)
- Stifel maintains Health Catalyst stock Hold rating, $5.50 target
- Health Catalyst stock hits 52-week low at $3.54 amid market challenges
- Health Catalyst to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This PTC Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST), Health Catalyst (NASDAQ:HCAT)
Günlük aralık
2.86 3.03
Yıllık aralık
2.79 9.24
- Önceki kapanış
- 3.02
- Açılış
- 3.02
- Satış
- 2.89
- Alış
- 3.19
- Düşük
- 2.86
- Yüksek
- 3.03
- Hacim
- 963
- Günlük değişim
- -4.30%
- Aylık değişim
- -12.69%
- 6 aylık değişim
- -37.72%
- Yıllık değişim
- -63.83%
