통화 / HCAT
HCAT: Health Catalyst Inc
2.89 USD 0.13 (4.30%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HCAT 환율이 오늘 -4.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.86이고 고가는 3.03이었습니다.
Health Catalyst Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.86 3.03
년간 변동
2.79 9.24
- 이전 종가
- 3.02
- 시가
- 3.02
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- 저가
- 2.86
- 고가
- 3.03
- 볼륨
- 963
- 일일 변동
- -4.30%
- 월 변동
- -12.69%
- 6개월 변동
- -37.72%
- 년간 변동율
- -63.83%
20 9월, 토요일