CotaçõesSeções
Moedas / FMX
Voltar para Ações

FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FMX para hoje mudou para 3.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 92.64 e o mais alto foi 97.42.

Veja a dinâmica do par de moedas Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMX Notícias

Faixa diária
92.64 97.42
Faixa anual
81.07 108.54
Fechamento anterior
92.70
Open
93.09
Bid
96.29
Ask
96.59
Low
92.64
High
97.42
Volume
3.567 K
Mudança diária
3.87%
Mudança mensal
11.64%
Mudança de 6 meses
-1.43%
Mudança anual
-2.79%
21 setembro, domingo