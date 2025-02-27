КотировкиРазделы
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FMX за сегодня изменился на 3.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.64, а максимальная — 97.42.

Следите за динамикой Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
92.64 97.42
Годовой диапазон
81.07 108.54
Предыдущее закрытие
92.70
Open
93.09
Bid
96.29
Ask
96.59
Low
92.64
High
97.42
Объем
3.567 K
Дневное изменение
3.87%
Месячное изменение
11.64%
6-месячное изменение
-1.43%
Годовое изменение
-2.79%
