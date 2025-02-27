Валюты / FMX
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V
96.29 USD 3.59 (3.87%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FMX за сегодня изменился на 3.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.64, а максимальная — 97.42.
Следите за динамикой Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FMX
Дневной диапазон
92.64 97.42
Годовой диапазон
81.07 108.54
- Предыдущее закрытие
- 92.70
- Open
- 93.09
- Bid
- 96.29
- Ask
- 96.59
- Low
- 92.64
- High
- 97.42
- Объем
- 3.567 K
- Дневное изменение
- 3.87%
- Месячное изменение
- 11.64%
- 6-месячное изменение
- -1.43%
- Годовое изменение
- -2.79%
21 сентября, воскресенье