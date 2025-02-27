FiyatlarBölümler
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FMX fiyatı bugün 3.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.64 ve Yüksek fiyatı olarak 97.42 aralığında işlem gördü.

Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
92.64 97.42
Yıllık aralık
81.07 108.54
Önceki kapanış
92.70
Açılış
93.09
Satış
96.29
Alış
96.59
Düşük
92.64
Yüksek
97.42
Hacim
3.567 K
Günlük değişim
3.87%
Aylık değişim
11.64%
6 aylık değişim
-1.43%
Yıllık değişim
-2.79%
