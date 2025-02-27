Währungen / FMX
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V
96.29 USD 3.59 (3.87%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FMX hat sich für heute um 3.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.64 bis zu einem Hoch von 97.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FMX News
Tagesspanne
92.64 97.42
Jahresspanne
81.07 108.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.70
- Eröffnung
- 93.09
- Bid
- 96.29
- Ask
- 96.59
- Tief
- 92.64
- Hoch
- 97.42
- Volumen
- 3.567 K
- Tagesänderung
- 3.87%
- Monatsänderung
- 11.64%
- 6-Monatsänderung
- -1.43%
- Jahresänderung
- -2.79%
21 September, Sonntag