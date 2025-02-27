KurseKategorien
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FMX hat sich für heute um 3.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.64 bis zu einem Hoch von 97.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
92.64 97.42
Jahresspanne
81.07 108.54
Vorheriger Schlusskurs
92.70
Eröffnung
93.09
Bid
96.29
Ask
96.59
Tief
92.64
Hoch
97.42
Volumen
3.567 K
Tagesänderung
3.87%
Monatsänderung
11.64%
6-Monatsänderung
-1.43%
Jahresänderung
-2.79%
21 September, Sonntag