Divisas / FMX
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V
96.29 USD 3.59 (3.87%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FMX de hoy ha cambiado un 3.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.64, mientras que el máximo ha alcanzado 97.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
92.64 97.42
Rango anual
81.07 108.54
- Cierres anteriores
- 92.70
- Open
- 93.09
- Bid
- 96.29
- Ask
- 96.59
- Low
- 92.64
- High
- 97.42
- Volumen
- 3.567 K
- Cambio diario
- 3.87%
- Cambio mensual
- 11.64%
- Cambio a 6 meses
- -1.43%
- Cambio anual
- -2.79%
21 septiembre, domingo