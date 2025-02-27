通貨 / FMX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V
96.29 USD 3.59 (3.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FMXの今日の為替レートは、3.87%変化しました。日中、通貨は1あたり92.64の安値と97.42の高値で取引されました。
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMX News
- UBSがオキソの成長を評価し、フォメント・エコノミコ・メキカーノの株式格付けを引き上げ
- Fomento Economico Mexicano stock rating upgraded by UBS on Oxxo growth
- Mexico’s Femsa appoints Jose Antonio Fernandez Garza-Laguera as CEO
- New Strong Sell Stocks for September 8th
- PDD Rockets, ADI Strengthens, FMX Re-Rated, Parker Grows: Fundamental Shifts Signal New Market Momentum - PDD Holdings (NASDAQ:PDD)
- Ferrari stock added to Morgan Stanley’s ’MAPS Global Equity’ list
- HSBC lowers Fomento Economico Mexicano stock price target amid leadership transition
- Cosan: A Holding Company Running Out Of Rope (NYSE:CSAN)
- This EPR Properties Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Tuesday - Fomento Economico (NYSE:FMX), EPR Props (NYSE:EPR)
- Morgan Stanley downgrades Fomento Economico Mexicano stock on operational concerns
- Keurig Dr Pepper: A Stable Business With Prospects In The Energy Drink Market (NASDAQ:KDP)
- FEMSA Q2: A Solid Refuge In Consumer Staples (NYSE:FMX)
- Company News for Jul 29, 2025
- FEMSA Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Mexico Operations Hurt
- Fomento Economico Mexicano earnings missed by Mex$15.40, revenue fell short of estimates
- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BBB Foods: Discount Grocer At A Premium Price (NYSE:TBBB)
- Keurig Dr Pepper Is Brewing A Comeback: Strong EPS And Cheap Valuation (NASDAQ:KDP)
- Argosy Investors Q1 2025 Letter
- These World Markets Are Trouncing The U.S. And Tariffs Aren't The Only Reason
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- FEMSA Languishing As Consumer Activity Slows And Capex Deployments Continue (NYSE:FMX)
- FEMSA (FMX): Q4 Rebound In Proximity America's Growth Is Encouraging - Maintain Buy
- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
92.64 97.42
1年のレンジ
81.07 108.54
- 以前の終値
- 92.70
- 始値
- 93.09
- 買値
- 96.29
- 買値
- 96.59
- 安値
- 92.64
- 高値
- 97.42
- 出来高
- 3.567 K
- 1日の変化
- 3.87%
- 1ヶ月の変化
- 11.64%
- 6ヶ月の変化
- -1.43%
- 1年の変化
- -2.79%
21 9月, 日曜日