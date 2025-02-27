クォートセクション
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FMXの今日の為替レートは、3.87%変化しました。日中、通貨は1あたり92.64の安値と97.42の高値で取引されました。

Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
92.64 97.42
1年のレンジ
81.07 108.54
以前の終値
92.70
始値
93.09
買値
96.29
買値
96.59
安値
92.64
高値
97.42
出来高
3.567 K
1日の変化
3.87%
1ヶ月の変化
11.64%
6ヶ月の変化
-1.43%
1年の変化
-2.79%
