报价部分
货币 / FMX
回到股票

FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FMX汇率已更改3.87%。当日，交易品种以低点92.64和高点97.42进行交易。

关注Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMX新闻

日范围
92.64 97.42
年范围
81.07 108.54
前一天收盘价
92.70
开盘价
93.09
卖价
96.29
买价
96.59
最低价
92.64
最高价
97.42
交易量
3.567 K
日变化
3.87%
月变化
11.64%
6个月变化
-1.43%
年变化
-2.79%
21 九月, 星期日