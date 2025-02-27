货币 / FMX
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V
96.29 USD 3.59 (3.87%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FMX汇率已更改3.87%。当日，交易品种以低点92.64和高点97.42进行交易。
关注Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FMX新闻
日范围
92.64 97.42
年范围
81.07 108.54
- 前一天收盘价
- 92.70
- 开盘价
- 93.09
- 卖价
- 96.29
- 买价
- 96.59
- 最低价
- 92.64
- 最高价
- 97.42
- 交易量
- 3.567 K
- 日变化
- 3.87%
- 月变化
- 11.64%
- 6个月变化
- -1.43%
- 年变化
- -2.79%
21 九月, 星期日