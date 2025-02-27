CotationsSections
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FMX a changé de 3.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 92.64 et à un maximum de 97.42.

Suivez la dynamique Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
92.64 97.42
Range Annuel
81.07 108.54
Clôture Précédente
92.70
Ouverture
93.09
Bid
96.29
Ask
96.59
Plus Bas
92.64
Plus Haut
97.42
Volume
3.567 K
Changement quotidien
3.87%
Changement Mensuel
11.64%
Changement à 6 Mois
-1.43%
Changement Annuel
-2.79%
