FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V

96.29 USD 3.59 (3.87%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FMX ha avuto una variazione del 3.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.64 e ad un massimo di 97.42.

Segui le dinamiche di Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
92.64 97.42
Intervallo Annuale
81.07 108.54
Chiusura Precedente
92.70
Apertura
93.09
Bid
96.29
Ask
96.59
Minimo
92.64
Massimo
97.42
Volume
3.567 K
Variazione giornaliera
3.87%
Variazione Mensile
11.64%
Variazione Semestrale
-1.43%
Variazione Annuale
-2.79%
21 settembre, domenica