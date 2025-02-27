통화 / FMX
FMX: Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V
96.29 USD 3.59 (3.87%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FMX 환율이 오늘 3.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.64이고 고가는 97.42이었습니다.
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
92.64 97.42
년간 변동
81.07 108.54
- 이전 종가
- 92.70
- 시가
- 93.09
- Bid
- 96.29
- Ask
- 96.59
- 저가
- 92.64
- 고가
- 97.42
- 볼륨
- 3.567 K
- 일일 변동
- 3.87%
- 월 변동
- 11.64%
- 6개월 변동
- -1.43%
- 년간 변동율
- -2.79%
21 9월, 일요일