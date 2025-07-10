CotaçõesSeções
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF

30.51 USD 0.47 (1.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EWZ para hoje mudou para 1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.19 e o mais alto foi 30.51.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EWZ hoje?

Hoje iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) está avaliado em 30.51. O instrumento é negociado dentro de 30.19 - 30.51, o fechamento de ontem foi 30.04, e o volume de negociação atingiu 7068. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EWZ em tempo real.

As ações de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF está avaliado em 30.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.54% e USD. Monitore os movimentos de EWZ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EWZ?

Você pode comprar ações de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) pelo preço atual 30.51. Ordens geralmente são executadas perto de 30.51 ou 30.81, enquanto 7068 e 0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EWZ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EWZ?

Investir em iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF envolve considerar a faixa anual 22.26 - 31.46 e o preço atual 30.51. Muitos comparam -1.83% e 12.71% antes de enviar ordens em 30.51 ou 30.81. Estude as mudanças diárias de preço de EWZ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Brazil ETF?

O maior preço de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) no último ano foi 31.46. As ações oscilaram bastante dentro de 22.26 - 31.46, e a comparação com 30.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Brazil ETF?

O menor preço de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) no ano foi 22.26. A comparação com o preço atual 30.51 e 22.26 - 31.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EWZ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EWZ?

No passado iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.04 e 10.54% após os eventos corporativos.

Faixa diária
30.19 30.51
Faixa anual
22.26 31.46
Fechamento anterior
30.04
Open
30.40
Bid
30.51
Ask
30.81
Low
30.19
High
30.51
Volume
7.068 K
Mudança diária
1.56%
Mudança mensal
-1.83%
Mudança de 6 meses
12.71%
Mudança anual
10.54%
23 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
4.06 milh
Projeç.
Prév.
4.00 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
1.5%
Projeç.
Prév.
-0.2%
14:25
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão TIPS a 5 anos
Atu.
1.182%
Projeç.
Prév.
1.650%