- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF
A taxa do EWZ para hoje mudou para 1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.19 e o mais alto foi 30.51.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWZ Notícias
- ARGT: Wait Until Milei Makes Argentina Great Again Before Buying
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- EWZ: Valuation Is Reasonable, But Business Quality Remains A Concern (NYSEARCA:EWZ)
- EWZ: Poised For Gains From BRL Strength (NYSEARCA:EWZ)
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Cyrela: Brazil's Interest-Rate Boost Hits Peak, Upside Seems Priced In
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Wall Street Breakfast Podcast: CAVA Slides On Sales Miss
- Why the divide between Developed and Emerging Markets no longer holds
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Brazil’s Haddad says Lula ordered all possible steps to counter US tariffs
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Trump administration prepares emergency declaration for Brazil tariffs - Bloomberg
- Opinion: Brazil’s trade-dependent stock market could soar if Trump’s tariffs are found to be illegal
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Petrobras: Short-Term Headwinds From Brent And Brasilia (NYSE:PBR)
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
- Prices for coffee and orange juice are jumping after Trump hits Brazil with 50% tariff
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EWZ hoje?
Hoje iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) está avaliado em 30.51. O instrumento é negociado dentro de 30.19 - 30.51, o fechamento de ontem foi 30.04, e o volume de negociação atingiu 7068. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EWZ em tempo real.
As ações de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF está avaliado em 30.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.54% e USD. Monitore os movimentos de EWZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EWZ?
Você pode comprar ações de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) pelo preço atual 30.51. Ordens geralmente são executadas perto de 30.51 ou 30.81, enquanto 7068 e 0.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EWZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EWZ?
Investir em iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF envolve considerar a faixa anual 22.26 - 31.46 e o preço atual 30.51. Muitos comparam -1.83% e 12.71% antes de enviar ordens em 30.51 ou 30.81. Estude as mudanças diárias de preço de EWZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Brazil ETF?
O maior preço de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) no último ano foi 31.46. As ações oscilaram bastante dentro de 22.26 - 31.46, e a comparação com 30.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Brazil ETF?
O menor preço de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) no ano foi 22.26. A comparação com o preço atual 30.51 e 22.26 - 31.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EWZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EWZ?
No passado iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.04 e 10.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.04
- Open
- 30.40
- Bid
- 30.51
- Ask
- 30.81
- Low
- 30.19
- High
- 30.51
- Volume
- 7.068 K
- Mudança diária
- 1.56%
- Mudança mensal
- -1.83%
- Mudança de 6 meses
- 12.71%
- Mudança anual
- 10.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%