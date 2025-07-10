- 概要
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF
EWZの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり30.19の安値と30.51の高値で取引されました。
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EWZ株の現在の価格は？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFの株価は本日30.51です。30.19 - 30.51内で取引され、前日の終値は30.04、取引量は7068に達しました。EWZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFの株は配当を出しますか？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFの現在の価格は30.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.54%やUSDにも注目します。EWZの動きはライブチャートで確認できます。
EWZ株を買う方法は？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFの株は現在30.51で購入可能です。注文は通常30.51または30.81付近で行われ、7068や0.36%が市場の動きを示します。EWZの最新情報はライブチャートで確認できます。
EWZ株に投資する方法は？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFへの投資では、年間の値幅22.26 - 31.46と現在の30.51を考慮します。注文は多くの場合30.51や30.81で行われる前に、-1.83%や12.71%と比較されます。EWZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Brazil ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Brazil ETFの過去1年の最高値は31.46でした。22.26 - 31.46内で株価は大きく変動し、30.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Brazil ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Brazil ETF(EWZ)の年間最安値は22.26でした。現在の30.51や22.26 - 31.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EWZの動きはライブチャートで確認できます。
EWZの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.04、10.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.04
- 始値
- 30.40
- 買値
- 30.51
- 買値
- 30.81
- 安値
- 30.19
- 高値
- 30.51
- 出来高
- 7.068 K
- 1日の変化
- 1.56%
- 1ヶ月の変化
- -1.83%
- 6ヶ月の変化
- 12.71%
- 1年の変化
- 10.54%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.06 M
- 期待
- 前
- 4.00 M
- 実際
- 1.5%
- 期待
- 前
- -0.2%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.182%
- 期待
- 前
- 1.650%