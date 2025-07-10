CotizacionesSecciones
Divisas / EWZ
Volver a Acciones

EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF

30.51 USD 0.47 (1.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EWZ de hoy ha cambiado un 1.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.19, mientras que el máximo ha alcanzado 30.51.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWZ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EWZ hoy?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) se evalúa hoy en 30.51. El instrumento se negocia dentro de 30.19 - 30.51; el cierre de ayer ha sido 30.04 y el volumen comercial ha alcanzado 7068. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EWZ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF se evalúa actualmente en 30.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.54% y USD. Monitoree los movimientos de EWZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EWZ?

Puede comprar acciones de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) al precio actual de 30.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.51 o 30.81, mientras que 7068 y 0.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EWZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EWZ?

Invertir en iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.26 - 31.46 y el precio actual 30.51. Muchos comparan -1.83% y 12.71% antes de colocar órdenes en 30.51 o 30.81. Estudie los cambios diarios de precios de EWZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Brazil ETF?

El precio más alto de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) en el último año ha sido 31.46. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.26 - 31.46, una comparación con 30.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Brazil ETF?

El precio más bajo de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) para el año ha sido 22.26. La comparación con los actuales 30.51 y 22.26 - 31.46 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EWZ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EWZ?

En el pasado, iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.04 y 10.54% después de las acciones corporativas.

Rango diario
30.19 30.51
Rango anual
22.26 31.46
Cierres anteriores
30.04
Open
30.40
Bid
30.51
Ask
30.81
Low
30.19
High
30.51
Volumen
7.068 K
Cambio diario
1.56%
Cambio mensual
-1.83%
Cambio a 6 meses
12.71%
Cambio anual
10.54%
23 octubre, jueves
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
4.06 M
Pronós.
Prev.
4.00 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
1.5%
Pronós.
Prev.
-0.2%
14:25
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de TIPS a 5 Años
Act.
1.182%
Pronós.
Prev.
1.650%