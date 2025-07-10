CotationsSections
Devises / EWZ
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF

30.47 USD 0.43 (1.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EWZ a changé de 1.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.19 et à un maximum de 30.51.

Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EWZ aujourd'hui ?

L'action iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF est cotée à 30.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 30.19 - 30.51, a clôturé hier à 30.04 et son volume d'échange a atteint 8502. Le graphique en temps réel du cours de EWZ présente ces mises à jour.

L'action iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF est actuellement valorisé à 30.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EWZ.

Comment acheter des actions EWZ ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF au cours actuel de 30.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.47 ou de 30.77, le 8502 et le 0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EWZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EWZ ?

Investir dans iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.26 - 31.46 et le prix actuel 30.47. Beaucoup comparent -1.96% et 12.56% avant de passer des ordres à 30.47 ou 30.77. Consultez le graphique du cours de EWZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Brazil ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Brazil ETF l'année dernière était 31.46. Au cours de 22.26 - 31.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Brazil ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) sur l'année a été 22.26. Sa comparaison avec 30.47 et 22.26 - 31.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EWZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EWZ a-t-elle été divisée ?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.04 et 10.40% après les opérations sur titres.

Range quotidien
30.19 30.51
Range Annuel
22.26 31.46
Clôture Précédente
30.04
Ouverture
30.40
Bid
30.47
Ask
30.77
Plus Bas
30.19
Plus Haut
30.51
Volume
8.502 K
Changement quotidien
1.43%
Changement Mensuel
-1.96%
Changement à 6 Mois
12.56%
Changement Annuel
10.40%
