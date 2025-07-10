КотировкиРазделы
EWZ
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF

30.51 USD 0.47 (1.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EWZ за сегодня изменился на 1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.19, а максимальная — 30.51.

Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EWZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWZ сегодня?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) сегодня оценивается на уровне 30.51. Инструмент торгуется в пределах 30.19 - 30.51, вчерашнее закрытие составило 30.04, а торговый объем достиг 7068. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF в настоящее время оценивается в 30.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.54% и USD. Отслеживайте движения EWZ на графике в реальном времени.

Как купить акции EWZ?

Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) по текущей цене 30.51. Ордера обычно размещаются около 30.51 или 30.81, тогда как 7068 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWZ?

Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF предполагает учет годового диапазона 22.26 - 31.46 и текущей цены 30.51. Многие сравнивают -1.83% и 12.71% перед размещением ордеров на 30.51 или 30.81. Изучайте ежедневные изменения цены EWZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Brazil ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) за последний год составила 31.46. Акции заметно колебались в пределах 22.26 - 31.46, сравнение с 30.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Brazil ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) за год составила 22.26. Сравнение с текущими 30.51 и 22.26 - 31.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWZ?

В прошлом iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.04 и 10.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.19 30.51
Годовой диапазон
22.26 31.46
Предыдущее закрытие
30.04
Open
30.40
Bid
30.51
Ask
30.81
Low
30.19
High
30.51
Объем
7.068 K
Дневное изменение
1.56%
Месячное изменение
-1.83%
6-месячное изменение
12.71%
Годовое изменение
10.54%
23 октября, четверг
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
Пред.
4.00 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.5%
Прог.
Пред.
-0.2%
14:25
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.182%
Прог.
Пред.
1.650%