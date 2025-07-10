- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF
Курс EWZ за сегодня изменился на 1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.19, а максимальная — 30.51.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EWZ
- Мосбиржа запускает торги фьючерсами на акции 5 глобальных фондов
- ARGT: Wait Until Milei Makes Argentina Great Again Before Buying
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- EWZ: Valuation Is Reasonable, But Business Quality Remains A Concern (NYSEARCA:EWZ)
- EWZ: Poised For Gains From BRL Strength (NYSEARCA:EWZ)
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Cyrela: Brazil's Interest-Rate Boost Hits Peak, Upside Seems Priced In
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Wall Street Breakfast Podcast: CAVA Slides On Sales Miss
- Why the divide between Developed and Emerging Markets no longer holds
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Brazil’s Haddad says Lula ordered all possible steps to counter US tariffs
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Trump administration prepares emergency declaration for Brazil tariffs - Bloomberg
- Opinion: Brazil’s trade-dependent stock market could soar if Trump’s tariffs are found to be illegal
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Petrobras: Short-Term Headwinds From Brent And Brasilia (NYSE:PBR)
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWZ сегодня?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) сегодня оценивается на уровне 30.51. Инструмент торгуется в пределах 30.19 - 30.51, вчерашнее закрытие составило 30.04, а торговый объем достиг 7068. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF в настоящее время оценивается в 30.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.54% и USD. Отслеживайте движения EWZ на графике в реальном времени.
Как купить акции EWZ?
Вы можете купить акции iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) по текущей цене 30.51. Ордера обычно размещаются около 30.51 или 30.81, тогда как 7068 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWZ?
Инвестирование в iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF предполагает учет годового диапазона 22.26 - 31.46 и текущей цены 30.51. Многие сравнивают -1.83% и 12.71% перед размещением ордеров на 30.51 или 30.81. Изучайте ежедневные изменения цены EWZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Brazil ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) за последний год составила 31.46. Акции заметно колебались в пределах 22.26 - 31.46, сравнение с 30.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Brazil ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) за год составила 22.26. Сравнение с текущими 30.51 и 22.26 - 31.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWZ?
В прошлом iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.04 и 10.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.04
- Open
- 30.40
- Bid
- 30.51
- Ask
- 30.81
- Low
- 30.19
- High
- 30.51
- Объем
- 7.068 K
- Дневное изменение
- 1.56%
- Месячное изменение
- -1.83%
- 6-месячное изменение
- 12.71%
- Годовое изменение
- 10.54%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%