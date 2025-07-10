QuotazioniSezioni
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF

30.47 USD 0.43 (1.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EWZ ha avuto una variazione del 1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.19 e ad un massimo di 30.51.

Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EWZ oggi?

Oggi le azioni iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF sono prezzate a 30.47. Viene scambiato all'interno di 30.19 - 30.51, la chiusura di ieri è stata 30.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 8502. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EWZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF pagano dividendi?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF è attualmente valutato a 30.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EWZ.

Come acquistare azioni EWZ?

Puoi acquistare azioni iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF al prezzo attuale di 30.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.47 o 30.77, mentre 8502 e 0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EWZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EWZ?

Investire in iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.26 - 31.46 e il prezzo attuale 30.47. Molti confrontano -1.96% e 12.56% prima di effettuare ordini su 30.47 o 30.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EWZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Brazil ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Brazil ETF nell'ultimo anno è stato 31.46. All'interno di 22.26 - 31.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Brazil ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) nel corso dell'anno è stato 22.26. Confrontandolo con gli attuali 30.47 e 22.26 - 31.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EWZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EWZ?

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.04 e 10.40%.

Intervallo Giornaliero
30.19 30.51
Intervallo Annuale
22.26 31.46
Chiusura Precedente
30.04
Apertura
30.40
Bid
30.47
Ask
30.77
Minimo
30.19
Massimo
30.51
Volume
8.502 K
Variazione giornaliera
1.43%
Variazione Mensile
-1.96%
Variazione Semestrale
12.56%
Variazione Annuale
10.40%
23 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta TIPS a 5 anni
Agire
1.182%
Fcst
Prev
1.650%