EWZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi 30.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 30.19 - 30.51 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 30.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7068 değerine ulaştı. EWZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi şu anda 30.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 10.54% ve USD değerlerini izler. EWZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EWZ hisse senedi nasıl alınır? iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisselerini şu anki 30.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 30.51 ve Ask 30.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7068 ve günlük değişim oranı 0.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EWZ fiyat hareketlerini takip edin.

EWZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.26 - 31.46 ve mevcut fiyatı 30.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 30.51 veya Ask 30.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.83% ve 6 aylık değişim oranı 12.71% değerlerini karşılaştırır. EWZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi yıllık olarak 31.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.26 - 31.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 30.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF performansını takip edin.

iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.26 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 30.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.26 - 31.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EWZ fiyat hareketlerini izleyin.