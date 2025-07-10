- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF
EWZ fiyatı bugün 1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.19 ve Yüksek fiyatı olarak 30.51 aralığında işlem gördü.
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWZ haberleri
- ARGT: Wait Until Milei Makes Argentina Great Again Before Buying
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- EWZ: Valuation Is Reasonable, But Business Quality Remains A Concern (NYSEARCA:EWZ)
- EWZ: Poised For Gains From BRL Strength (NYSEARCA:EWZ)
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Cyrela: Brazil's Interest-Rate Boost Hits Peak, Upside Seems Priced In
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Wall Street Breakfast Podcast: CAVA Slides On Sales Miss
- Why the divide between Developed and Emerging Markets no longer holds
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Brazil’s Haddad says Lula ordered all possible steps to counter US tariffs
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Trump administration prepares emergency declaration for Brazil tariffs - Bloomberg
- Opinion: Brazil’s trade-dependent stock market could soar if Trump’s tariffs are found to be illegal
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Petrobras: Short-Term Headwinds From Brent And Brasilia (NYSE:PBR)
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
- Prices for coffee and orange juice are jumping after Trump hits Brazil with 50% tariff
Sıkça sorulan sorular
EWZ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi 30.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 30.19 - 30.51 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 30.04 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7068 değerine ulaştı. EWZ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi şu anda 30.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 10.54% ve USD değerlerini izler. EWZ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EWZ hisse senedi nasıl alınır?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisselerini şu anki 30.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 30.51 ve Ask 30.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7068 ve günlük değişim oranı 0.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EWZ fiyat hareketlerini takip edin.
EWZ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.26 - 31.46 ve mevcut fiyatı 30.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 30.51 veya Ask 30.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.83% ve 6 aylık değişim oranı 12.71% değerlerini karşılaştırır. EWZ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi yıllık olarak 31.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.26 - 31.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 30.04 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF performansını takip edin.
iShares MSCI Brazil ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.26 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 30.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.26 - 31.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EWZ fiyat hareketlerini izleyin.
EWZ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 30.04 ve yıllık değişim oranı 10.54% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 30.04
- Açılış
- 30.40
- Satış
- 30.51
- Alış
- 30.81
- Düşük
- 30.19
- Yüksek
- 30.51
- Hacim
- 7.068 K
- Günlük değişim
- 1.56%
- Aylık değişim
- -1.83%
- 6 aylık değişim
- 12.71%
- Yıllık değişim
- 10.54%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.06 M
- Beklenti
- Önceki
- 4.00 M
- Açıklanan
- 1.5%
- Beklenti
- Önceki
- -0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.182%
- Beklenti
- Önceki
- 1.650%