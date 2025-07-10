EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF
今日EWZ汇率已更改1.56%。当日，交易品种以低点30.19和高点30.51进行交易。
关注iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EWZ新闻
常见问题解答
EWZ股票今天的价格是多少？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF股票今天的定价为30.51。它在30.19 - 30.51范围内交易，昨天的收盘价为30.04，交易量达到7068。EWZ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF股票是否支付股息？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF目前的价值为30.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.54%和USD。实时查看图表以跟踪EWZ走势。
如何购买EWZ股票？
您可以以30.51的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF股票。订单通常设置在30.51或30.81附近，而7068和0.36%显示市场活动。立即关注EWZ的实时图表更新。
如何投资EWZ股票？
投资iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF需要考虑年度范围22.26 - 31.46和当前价格30.51。许多人在以30.51或30.81下订单之前，会比较-1.83%和。实时查看EWZ价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Brazil ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Brazil ETF的最高价格是31.46。在22.26 - 31.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF的绩效。
iShares MSCI Brazil ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Brazil ETF（EWZ）的最低价格为22.26。将其与当前的30.51和22.26 - 31.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWZ股票是什么时候拆分的？
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.04和10.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.04
- 开盘价
- 30.40
- 卖价
- 30.51
- 买价
- 30.81
- 最低价
- 30.19
- 最高价
- 30.51
- 交易量
- 7.068 K
- 日变化
- 1.56%
- 月变化
- -1.83%
- 6个月变化
- 12.71%
- 年变化
- 10.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%