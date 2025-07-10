报价部分
货币 / EWZ
回到股票

EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF

30.51 USD 0.47 (1.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EWZ汇率已更改1.56%。当日，交易品种以低点30.19和高点30.51进行交易。

今日EWZ汇率已更改1.56%。当日，交易品种以低点30.19和高点30.51进行交易。

EWZ新闻

常见问题解答

EWZ股票今天的价格是多少？

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF股票今天的定价为30.51。它在30.19 - 30.51范围内交易，昨天的收盘价为30.04，交易量达到7068。EWZ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF股票是否支付股息？

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF目前的价值为30.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.54%和USD。实时查看图表以跟踪EWZ走势。

如何购买EWZ股票？

您可以以30.51的当前价格购买iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF股票。订单通常设置在30.51或30.81附近，而7068和0.36%显示市场活动。立即关注EWZ的实时图表更新。

如何投资EWZ股票？

投资iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF需要考虑年度范围22.26 - 31.46和当前价格30.51。许多人在以30.51或30.81下订单之前，会比较-1.83%和。实时查看EWZ价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Brazil ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Brazil ETF的最高价格是31.46。在22.26 - 31.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF的绩效。

iShares MSCI Brazil ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Brazil ETF（EWZ）的最低价格为22.26。将其与当前的30.51和22.26 - 31.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWZ股票是什么时候拆分的？

iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.04和10.54%中可见。

日范围
30.19 30.51
年范围
22.26 31.46
前一天收盘价
30.04
开盘价
30.40
卖价
30.51
买价
30.81
最低价
30.19
最高价
30.51
交易量
7.068 K
日变化
1.56%
月变化
-1.83%
6个月变化
12.71%
年变化
10.54%
