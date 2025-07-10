- Übersicht
EWZ: iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF
Der Wechselkurs von EWZ hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.19 bis zu einem Hoch von 30.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EWZ heute?
Die Aktie von iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) notiert heute bei 30.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 30.19 - 30.50 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.04 und das Handelsvolumen erreichte 6858. Das Live-Chart von EWZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EWZ Dividenden?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF wird derzeit mit 30.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EWZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich EWZ-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) zum aktuellen Kurs von 30.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.50 oder 30.80 platziert, während 6858 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EWZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EWZ-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF müssen die jährliche Spanne 22.26 - 31.46 und der aktuelle Kurs 30.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.87% und 12.67%, bevor sie Orders zu 30.50 oder 30.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EWZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Brazil ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) im vergangenen Jahr lag bei 31.46. Innerhalb von 22.26 - 31.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Brazil ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) im Laufe des Jahres betrug 22.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.50 und der Spanne 22.26 - 31.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EWZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EWZ statt?
iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.04 und 10.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.04
- Eröffnung
- 30.40
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Tief
- 30.19
- Hoch
- 30.50
- Volumen
- 6.858 K
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- -1.87%
- 6-Monatsänderung
- 12.67%
- Jahresänderung
- 10.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%