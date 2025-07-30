Moedas / ECL
ECL: Ecolab Inc
265.48 USD 1.47 (0.56%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECL para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 264.38 e o mais alto foi 268.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Ecolab Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
264.38 268.00
Faixa anual
221.62 286.04
- Fechamento anterior
- 264.01
- Open
- 265.59
- Bid
- 265.48
- Ask
- 265.78
- Low
- 264.38
- High
- 268.00
- Volume
- 2.784 K
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -3.67%
- Mudança de 6 meses
- 5.14%
- Mudança anual
- 3.87%
