Валюты / ECL
ECL: Ecolab Inc
264.01 USD 6.69 (2.47%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECL за сегодня изменился на -2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 263.77, а максимальная — 270.55.
Следите за динамикой Ecolab Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
263.77 270.55
Годовой диапазон
221.62 286.04
- Предыдущее закрытие
- 270.70
- Open
- 268.79
- Bid
- 264.01
- Ask
- 264.31
- Low
- 263.77
- High
- 270.55
- Объем
- 2.040 K
- Дневное изменение
- -2.47%
- Месячное изменение
- -4.20%
- 6-месячное изменение
- 4.55%
- Годовое изменение
- 3.29%
