ECL: Ecolab Inc

264.01 USD 6.69 (2.47%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ECL за сегодня изменился на -2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 263.77, а максимальная — 270.55.

Следите за динамикой Ecolab Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
263.77 270.55
Годовой диапазон
221.62 286.04
Предыдущее закрытие
270.70
Open
268.79
Bid
264.01
Ask
264.31
Low
263.77
High
270.55
Объем
2.040 K
Дневное изменение
-2.47%
Месячное изменение
-4.20%
6-месячное изменение
4.55%
Годовое изменение
3.29%
