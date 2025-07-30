FiyatlarBölümler
Dövizler / ECL
ECL: Ecolab Inc

265.61 USD 0.94 (0.36%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ECL fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 263.89 ve Yüksek fiyatı olarak 266.42 aralığında işlem gördü.

Ecolab Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ECL haberleri

Günlük aralık
263.89 266.42
Yıllık aralık
221.62 286.04
Önceki kapanış
264.67
Açılış
265.83
Satış
265.61
Alış
265.91
Düşük
263.89
Yüksek
266.42
Hacim
2.331 K
Günlük değişim
0.36%
Aylık değişim
-3.62%
6 aylık değişim
5.19%
Yıllık değişim
3.92%
21 Eylül, Pazar