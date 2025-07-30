통화 / ECL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ECL: Ecolab Inc
265.61 USD 0.94 (0.36%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ECL 환율이 오늘 0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 263.89이고 고가는 266.42이었습니다.
Ecolab Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECL News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Stifel reiterates Buy rating on Ecolab stock, maintains $303 price target
- Ecolab stock price target raised to $310 from $307 at BMO Capital
- Here's Why You Should Retain Ecolab Stock in Your Portfolio Now
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Raymond James initiates Ecolab stock with Market Perform rating
- Ecolab stock rating reiterated at Outperform by RBC ahead of investor day
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Ecolab stock reaches all-time high at 283.51 USD
- IFF Launches POWERFRESH ACE 2000 to Enhance Bread Sustainability
- Bill Gates Leans Heavily On Warren Buffett's Playbook, Pumps More Into Berkshire — 67% Of His Foundation's Portfolio Sits In Just These 3 Stocks - Caterpillar (NYSE:CAT), Coupang (NYSE:CPNG)
- Earnings call transcript: Engie Energia Chile’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Ecolab stock price target raised to $315 from $310 at Jefferies on Ovivo deal
- Ecolab Expands High-Tech Water Business With $1.8 Billion Acquisition Of Ovivo Electronics Unit - Ecolab (NYSE:ECL)
- Ecolab stock hits all-time high at 274.27 USD
- Ovivo to sell electronics division to Ecolab for C$2.4 billion
- Ecolab to acquire Ovivo Electronics for $1.8 billion in water tech deal
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- Ecolab declares $0.65 quarterly dividend, payable in October
- Ecolab appoints former Expedia CFO Julie Whalen to board of directors
- International Flavors Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y
- These Analysts Revise Their Forecasts On Ecolab After Q2 Results - Ecolab (NYSE:ECL)
- Mizuho raises Ecolab stock price target to $314 on steady growth outlook
일일 변동 비율
263.89 266.42
년간 변동
221.62 286.04
- 이전 종가
- 264.67
- 시가
- 265.83
- Bid
- 265.61
- Ask
- 265.91
- 저가
- 263.89
- 고가
- 266.42
- 볼륨
- 2.331 K
- 일일 변동
- 0.36%
- 월 변동
- -3.62%
- 6개월 변동
- 5.19%
- 년간 변동율
- 3.92%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K