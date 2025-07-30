Währungen / ECL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ECL: Ecolab Inc
264.67 USD 0.81 (0.31%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECL hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 264.24 bis zu einem Hoch von 266.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ecolab Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECL News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Stifel reiterates Buy rating on Ecolab stock, maintains $303 price target
- Ecolab stock price target raised to $310 from $307 at BMO Capital
- Here's Why You Should Retain Ecolab Stock in Your Portfolio Now
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Raymond James initiates Ecolab stock with Market Perform rating
- Ecolab stock rating reiterated at Outperform by RBC ahead of investor day
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Ecolab stock reaches all-time high at 283.51 USD
- IFF Launches POWERFRESH ACE 2000 to Enhance Bread Sustainability
- Bill Gates Leans Heavily On Warren Buffett's Playbook, Pumps More Into Berkshire — 67% Of His Foundation's Portfolio Sits In Just These 3 Stocks - Caterpillar (NYSE:CAT), Coupang (NYSE:CPNG)
- Earnings call transcript: Engie Energia Chile’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Ecolab stock price target raised to $315 from $310 at Jefferies on Ovivo deal
- Ecolab Expands High-Tech Water Business With $1.8 Billion Acquisition Of Ovivo Electronics Unit - Ecolab (NYSE:ECL)
- Ecolab stock hits all-time high at 274.27 USD
- Ovivo to sell electronics division to Ecolab for C$2.4 billion
- Ecolab to acquire Ovivo Electronics for $1.8 billion in water tech deal
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- Ecolab declares $0.65 quarterly dividend, payable in October
- Ecolab appoints former Expedia CFO Julie Whalen to board of directors
- International Flavors Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y
- These Analysts Revise Their Forecasts On Ecolab After Q2 Results - Ecolab (NYSE:ECL)
- Mizuho raises Ecolab stock price target to $314 on steady growth outlook
Tagesspanne
264.24 266.80
Jahresspanne
221.62 286.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 265.48
- Eröffnung
- 264.36
- Bid
- 264.67
- Ask
- 264.97
- Tief
- 264.24
- Hoch
- 266.80
- Volumen
- 2.973 K
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- -3.96%
- 6-Monatsänderung
- 4.82%
- Jahresänderung
- 3.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K