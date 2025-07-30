KurseKategorien
ECL: Ecolab Inc

264.67 USD 0.81 (0.31%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECL hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 264.24 bis zu einem Hoch von 266.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ecolab Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
264.24 266.80
Jahresspanne
221.62 286.04
Vorheriger Schlusskurs
265.48
Eröffnung
264.36
Bid
264.67
Ask
264.97
Tief
264.24
Hoch
266.80
Volumen
2.973 K
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
-3.96%
6-Monatsänderung
4.82%
Jahresänderung
3.55%
