通貨 / ECL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ECL: Ecolab Inc
264.67 USD 0.81 (0.31%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECLの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり264.24の安値と266.80の高値で取引されました。
Ecolab Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECL News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Stifel reiterates Buy rating on Ecolab stock, maintains $303 price target
- Ecolab stock price target raised to $310 from $307 at BMO Capital
- Here's Why You Should Retain Ecolab Stock in Your Portfolio Now
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Raymond James initiates Ecolab stock with Market Perform rating
- Ecolab stock rating reiterated at Outperform by RBC ahead of investor day
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Ecolab stock reaches all-time high at 283.51 USD
- IFF Launches POWERFRESH ACE 2000 to Enhance Bread Sustainability
- Bill Gates Leans Heavily On Warren Buffett's Playbook, Pumps More Into Berkshire — 67% Of His Foundation's Portfolio Sits In Just These 3 Stocks - Caterpillar (NYSE:CAT), Coupang (NYSE:CPNG)
- Earnings call transcript: Engie Energia Chile’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Ecolab stock price target raised to $315 from $310 at Jefferies on Ovivo deal
- Ecolab Expands High-Tech Water Business With $1.8 Billion Acquisition Of Ovivo Electronics Unit - Ecolab (NYSE:ECL)
- Ecolab stock hits all-time high at 274.27 USD
- Ovivo to sell electronics division to Ecolab for C$2.4 billion
- Ecolab to acquire Ovivo Electronics for $1.8 billion in water tech deal
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- Ecolab declares $0.65 quarterly dividend, payable in October
- Ecolab appoints former Expedia CFO Julie Whalen to board of directors
- International Flavors Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y
- These Analysts Revise Their Forecasts On Ecolab After Q2 Results - Ecolab (NYSE:ECL)
- Mizuho raises Ecolab stock price target to $314 on steady growth outlook
1日のレンジ
264.24 266.80
1年のレンジ
221.62 286.04
- 以前の終値
- 265.48
- 始値
- 264.36
- 買値
- 264.67
- 買値
- 264.97
- 安値
- 264.24
- 高値
- 266.80
- 出来高
- 2.973 K
- 1日の変化
- -0.31%
- 1ヶ月の変化
- -3.96%
- 6ヶ月の変化
- 4.82%
- 1年の変化
- 3.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K