ECL: Ecolab Inc

264.67 USD 0.81 (0.31%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ECLの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり264.24の安値と266.80の高値で取引されました。

Ecolab Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
264.24 266.80
1年のレンジ
221.62 286.04
以前の終値
265.48
始値
264.36
買値
264.67
買値
264.97
安値
264.24
高値
266.80
出来高
2.973 K
1日の変化
-0.31%
1ヶ月の変化
-3.96%
6ヶ月の変化
4.82%
1年の変化
3.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K