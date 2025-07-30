货币 / ECL
ECL: Ecolab Inc
264.01 USD 6.69 (2.47%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ECL汇率已更改-2.47%。当日，交易品种以低点263.77和高点270.55进行交易。
关注Ecolab Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ECL新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Stifel reiterates Buy rating on Ecolab stock, maintains $303 price target
- Ecolab stock price target raised to $310 from $307 at BMO Capital
- Here's Why You Should Retain Ecolab Stock in Your Portfolio Now
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Raymond James initiates Ecolab stock with Market Perform rating
- Ecolab stock rating reiterated at Outperform by RBC ahead of investor day
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Ecolab stock reaches all-time high at 283.51 USD
- IFF Launches POWERFRESH ACE 2000 to Enhance Bread Sustainability
- Bill Gates Leans Heavily On Warren Buffett's Playbook, Pumps More Into Berkshire — 67% Of His Foundation's Portfolio Sits In Just These 3 Stocks - Caterpillar (NYSE:CAT), Coupang (NYSE:CPNG)
- Earnings call transcript: Engie Energia Chile’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Ecolab stock price target raised to $315 from $310 at Jefferies on Ovivo deal
- Ecolab Expands High-Tech Water Business With $1.8 Billion Acquisition Of Ovivo Electronics Unit - Ecolab (NYSE:ECL)
- Ecolab stock hits all-time high at 274.27 USD
- Ovivo to sell electronics division to Ecolab for C$2.4 billion
- Ecolab to acquire Ovivo Electronics for $1.8 billion in water tech deal
- Ecolab Stock Cleans Up Its Relative Strength Rating
- Ecolab declares $0.65 quarterly dividend, payable in October
- Ecolab appoints former Expedia CFO Julie Whalen to board of directors
- International Flavors Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y
- These Analysts Revise Their Forecasts On Ecolab After Q2 Results - Ecolab (NYSE:ECL)
- Mizuho raises Ecolab stock price target to $314 on steady growth outlook
日范围
263.77 270.55
年范围
221.62 286.04
- 前一天收盘价
- 270.70
- 开盘价
- 268.79
- 卖价
- 264.01
- 买价
- 264.31
- 最低价
- 263.77
- 最高价
- 270.55
- 交易量
- 2.040 K
- 日变化
- -2.47%
- 月变化
- -4.20%
- 6个月变化
- 4.55%
- 年变化
- 3.29%
