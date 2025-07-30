CotationsSections
Devises / ECL
Retour à Actions

ECL: Ecolab Inc

265.61 USD 0.94 (0.36%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ECL a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 263.89 et à un maximum de 266.42.

Suivez la dynamique Ecolab Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECL Nouvelles

Range quotidien
263.89 266.42
Range Annuel
221.62 286.04
Clôture Précédente
264.67
Ouverture
265.83
Bid
265.61
Ask
265.91
Plus Bas
263.89
Plus Haut
266.42
Volume
2.331 K
Changement quotidien
0.36%
Changement Mensuel
-3.62%
Changement à 6 Mois
5.19%
Changement Annuel
3.92%
20 septembre, samedi