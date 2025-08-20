- Visão do mercado
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
A taxa do DXJ para hoje mudou para -0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 127.44 e o mais alto foi 128.02.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DXJ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DXJ hoje?
Hoje WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) está avaliado em 127.96. O instrumento é negociado dentro de -0.84%, o fechamento de ontem foi 129.04, e o volume de negociação atingiu 398. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DXJ em tempo real.
As ações de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Japan Hedged Equity Fund está avaliado em 127.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.54% e USD. Monitore os movimentos de DXJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DXJ?
Você pode comprar ações de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) pelo preço atual 127.96. Ordens geralmente são executadas perto de 127.96 ou 128.26, enquanto 398 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DXJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DXJ?
Investir em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund envolve considerar a faixa anual 91.79 - 130.31 e o preço atual 127.96. Muitos comparam 2.55% e 17.78% antes de enviar ordens em 127.96 ou 128.26. Estude as mudanças diárias de preço de DXJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
O maior preço de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) no último ano foi 130.31. As ações oscilaram bastante dentro de 91.79 - 130.31, e a comparação com 129.04 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
O menor preço de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) no ano foi 91.79. A comparação com o preço atual 127.96 e 91.79 - 130.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DXJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DXJ?
No passado WisdomTree Japan Hedged Equity Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 129.04 e 19.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 129.04
- Open
- 127.80
- Bid
- 127.96
- Ask
- 128.26
- Low
- 127.44
- High
- 128.02
- Volume
- 398
- Mudança diária
- -0.84%
- Mudança mensal
- 2.55%
- Mudança de 6 meses
- 17.78%
- Mudança anual
- 19.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8