DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
El tipo de cambio de DXJ de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 127.44, mientras que el máximo ha alcanzado 128.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DXJ hoy?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) se evalúa hoy en 127.57. El instrumento se negocia dentro de -1.14%; el cierre de ayer ha sido 129.04 y el volumen comercial ha alcanzado 302. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DXJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund se evalúa actualmente en 127.57. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.18% y USD. Monitoree los movimientos de DXJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DXJ?
Puede comprar acciones de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) al precio actual de 127.57. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 127.57 o 127.87, mientras que 302 y -0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DXJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DXJ?
Invertir en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund implica tener en cuenta el rango anual 91.79 - 130.31 y el precio actual 127.57. Muchos comparan 2.24% y 17.42% antes de colocar órdenes en 127.57 o 127.87. Estudie los cambios diarios de precios de DXJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
El precio más alto de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) en el último año ha sido 130.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 91.79 - 130.31, una comparación con 129.04 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) para el año ha sido 91.79. La comparación con los actuales 127.57 y 91.79 - 130.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DXJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DXJ?
En el pasado, WisdomTree Japan Hedged Equity Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 129.04 y 19.18% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 129.04
- Open
- 127.80
- Bid
- 127.57
- Ask
- 127.87
- Low
- 127.44
- High
- 128.02
- Volumen
- 302
- Cambio diario
- -1.14%
- Cambio mensual
- 2.24%
- Cambio a 6 meses
- 17.42%
- Cambio anual
- 19.18%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8