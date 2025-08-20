CotationsSections
Devises / DXJ
Retour à Actions

DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

127.47 USD 1.57 (1.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DXJ a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 127.47 et à un maximum de 127.47.

Suivez la dynamique WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DXJ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DXJ aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund est cotée à 127.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.22%, a clôturé hier à 129.04 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de DXJ présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund est actuellement valorisé à 127.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DXJ.

Comment acheter des actions DXJ ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Japan Hedged Equity Fund au cours actuel de 127.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 127.47 ou de 127.77, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DXJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DXJ ?

Investir dans WisdomTree Japan Hedged Equity Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 91.79 - 130.31 et le prix actuel 127.47. Beaucoup comparent 2.16% et 17.33% avant de passer des ordres à 127.47 ou 127.77. Consultez le graphique du cours de DXJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund l'année dernière était 130.31. Au cours de 91.79 - 130.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 129.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) sur l'année a été 91.79. Sa comparaison avec 127.47 et 91.79 - 130.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DXJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DXJ a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 129.04 et 19.09% après les opérations sur titres.

Range quotidien
127.47 127.47
Range Annuel
91.79 130.31
Clôture Précédente
129.04
Ouverture
127.47
Bid
127.47
Ask
127.77
Plus Bas
127.47
Plus Haut
127.47
Volume
1
Changement quotidien
-1.22%
Changement Mensuel
2.16%
Changement à 6 Mois
17.33%
Changement Annuel
19.09%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8