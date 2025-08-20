- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Le taux de change de DXJ a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 127.47 et à un maximum de 127.47.
Suivez la dynamique WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXJ Nouvelles
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Nikkei 225 Extends Winning Streak As Tech Stocks And BOJ Stance Support Rally
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Japan's Inflection Point
- Bank of Japan Hits Pause; Dissenting Votes Hint At Incoming Rate Hikes
- Global Economic Outlook: September 2025
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- DXJ: Is This Japanese Dividend-Focused, Currency-Hedged ETF For You? (NYSEARCA:DXJ)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
- Solid Japanese GDP Not Enough To Ensure BoJ Rate Hike
- Strong Japanese Wage Growth Boosts Chances Of October Rate Hike
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weak Japanese Industrial Production Complicates BoJ's Rate Decision
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Japanese Inflation Staying Above 3% Raises Chances Of Rate Hike
- The Japanese Opportunities
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DXJ aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund est cotée à 127.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.22%, a clôturé hier à 129.04 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de DXJ présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund est actuellement valorisé à 127.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DXJ.
Comment acheter des actions DXJ ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Japan Hedged Equity Fund au cours actuel de 127.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 127.47 ou de 127.77, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DXJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DXJ ?
Investir dans WisdomTree Japan Hedged Equity Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 91.79 - 130.31 et le prix actuel 127.47. Beaucoup comparent 2.16% et 17.33% avant de passer des ordres à 127.47 ou 127.77. Consultez le graphique du cours de DXJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund l'année dernière était 130.31. Au cours de 91.79 - 130.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 129.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Japan Hedged Equity Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) sur l'année a été 91.79. Sa comparaison avec 127.47 et 91.79 - 130.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DXJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DXJ a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 129.04 et 19.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 129.04
- Ouverture
- 127.47
- Bid
- 127.47
- Ask
- 127.77
- Plus Bas
- 127.47
- Plus Haut
- 127.47
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- 2.16%
- Changement à 6 Mois
- 17.33%
- Changement Annuel
- 19.09%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8