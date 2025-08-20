- Übersicht
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Der Wechselkurs von DXJ hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.44 bis zu einem Hoch von 128.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Japan Hedged Equity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DXJ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DXJ heute?
Die Aktie von WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) notiert heute bei 127.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.83% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 129.04 und das Handelsvolumen erreichte 426. Das Live-Chart von DXJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DXJ Dividenden?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund wird derzeit mit 127.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DXJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DXJ-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) zum aktuellen Kurs von 127.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 127.97 oder 128.27 platziert, während 426 und 0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DXJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DXJ-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund müssen die jährliche Spanne 91.79 - 130.31 und der aktuelle Kurs 127.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.56% und 17.79%, bevor sie Orders zu 127.97 oder 128.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DXJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) im vergangenen Jahr lag bei 130.31. Innerhalb von 91.79 - 130.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 129.04 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Japan Hedged Equity Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) im Laufe des Jahres betrug 91.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 127.97 und der Spanne 91.79 - 130.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DXJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DXJ statt?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 129.04 und 19.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.04
- Eröffnung
- 127.80
- Bid
- 127.97
- Ask
- 128.27
- Tief
- 127.44
- Hoch
- 128.02
- Volumen
- 426
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- 17.79%
- Jahresänderung
- 19.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8