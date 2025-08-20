КотировкиРазделы
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

127.47 USD 1.57 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DXJ за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.47, а максимальная — 127.47.

Следите за динамикой WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DXJ сегодня?

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) сегодня оценивается на уровне 127.47. Инструмент торгуется в пределах -1.22%, вчерашнее закрытие составило 129.04, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund в настоящее время оценивается в 127.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.09% и USD. Отслеживайте движения DXJ на графике в реальном времени.

Как купить акции DXJ?

Вы можете купить акции WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) по текущей цене 127.47. Ордера обычно размещаются около 127.47 или 127.77, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DXJ?

Инвестирование в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund предполагает учет годового диапазона 91.79 - 130.31 и текущей цены 127.47. Многие сравнивают 2.16% и 17.33% перед размещением ордеров на 127.47 или 127.77. Изучайте ежедневные изменения цены DXJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) за последний год составила 130.31. Акции заметно колебались в пределах 91.79 - 130.31, сравнение с 129.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Japan Hedged Equity Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) за год составила 91.79. Сравнение с текущими 127.47 и 91.79 - 130.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DXJ?

В прошлом WisdomTree Japan Hedged Equity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 129.04 и 19.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
127.47 127.47
Годовой диапазон
91.79 130.31
Предыдущее закрытие
129.04
Open
127.47
Bid
127.47
Ask
127.77
Low
127.47
High
127.47
Объем
1
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
2.16%
6-месячное изменение
17.33%
Годовое изменение
19.09%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8