- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Курс DXJ за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.47, а максимальная — 127.47.
Следите за динамикой WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DXJ
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Nikkei 225 Extends Winning Streak As Tech Stocks And BOJ Stance Support Rally
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Japan's Inflection Point
- Bank of Japan Hits Pause; Dissenting Votes Hint At Incoming Rate Hikes
- Global Economic Outlook: September 2025
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- DXJ: Is This Japanese Dividend-Focused, Currency-Hedged ETF For You? (NYSEARCA:DXJ)
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
- Curveballs: Inflation, Yields, Wages, Job Market, Housing
- Solid Japanese GDP Not Enough To Ensure BoJ Rate Hike
- Strong Japanese Wage Growth Boosts Chances Of October Rate Hike
- Nikkei 225 Slips As Rising Yields And BOJ Signals Weigh On Sentiment (NKY:IND)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weak Japanese Industrial Production Complicates BoJ's Rate Decision
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Japanese Inflation Staying Above 3% Raises Chances Of Rate Hike
- The Japanese Opportunities
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DXJ сегодня?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) сегодня оценивается на уровне 127.47. Инструмент торгуется в пределах -1.22%, вчерашнее закрытие составило 129.04, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund в настоящее время оценивается в 127.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.09% и USD. Отслеживайте движения DXJ на графике в реальном времени.
Как купить акции DXJ?
Вы можете купить акции WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) по текущей цене 127.47. Ордера обычно размещаются около 127.47 или 127.77, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DXJ?
Инвестирование в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund предполагает учет годового диапазона 91.79 - 130.31 и текущей цены 127.47. Многие сравнивают 2.16% и 17.33% перед размещением ордеров на 127.47 или 127.77. Изучайте ежедневные изменения цены DXJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) за последний год составила 130.31. Акции заметно колебались в пределах 91.79 - 130.31, сравнение с 129.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Japan Hedged Equity Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) за год составила 91.79. Сравнение с текущими 127.47 и 91.79 - 130.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DXJ?
В прошлом WisdomTree Japan Hedged Equity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 129.04 и 19.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 129.04
- Open
- 127.47
- Bid
- 127.47
- Ask
- 127.77
- Low
- 127.47
- High
- 127.47
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 17.33%
- Годовое изменение
- 19.09%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8