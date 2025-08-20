- 概要
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり127.44の安値と128.02の高値で取引されました。
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DXJ News
よくあるご質問
DXJ株の現在の価格は？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株価は本日127.57です。-1.14%内で取引され、前日の終値は129.04、取引量は302に達しました。DXJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの現在の価格は127.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.18%やUSDにも注目します。DXJの動きはライブチャートで確認できます。
DXJ株を買う方法は？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株は現在127.57で購入可能です。注文は通常127.57または127.87付近で行われ、302や-0.18%が市場の動きを示します。DXJの最新情報はライブチャートで確認できます。
DXJ株に投資する方法は？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundへの投資では、年間の値幅91.79 - 130.31と現在の127.57を考慮します。注文は多くの場合127.57や127.87で行われる前に、2.24%や17.42%と比較されます。DXJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株の最高値は？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの過去1年の最高値は130.31でした。91.79 - 130.31内で株価は大きく変動し、129.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Japan Hedged Equity Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株の最低値は？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(DXJ)の年間最安値は91.79でした。現在の127.57や91.79 - 130.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DXJの動きはライブチャートで確認できます。
DXJの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、129.04、19.18%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 129.04
- 始値
- 127.80
- 買値
- 127.57
- 買値
- 127.87
- 安値
- 127.44
- 高値
- 128.02
- 出来高
- 302
- 1日の変化
- -1.14%
- 1ヶ月の変化
- 2.24%
- 6ヶ月の変化
- 17.42%
- 1年の変化
- 19.18%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8