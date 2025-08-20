クォートセクション
通貨 / DXJ
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

127.57 USD 1.47 (1.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DXJの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり127.44の安値と128.02の高値で取引されました。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DXJ株の現在の価格は？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株価は本日127.57です。-1.14%内で取引され、前日の終値は129.04、取引量は302に達しました。DXJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの現在の価格は127.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.18%やUSDにも注目します。DXJの動きはライブチャートで確認できます。

DXJ株を買う方法は？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株は現在127.57で購入可能です。注文は通常127.57または127.87付近で行われ、302や-0.18%が市場の動きを示します。DXJの最新情報はライブチャートで確認できます。

DXJ株に投資する方法は？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundへの投資では、年間の値幅91.79 - 130.31と現在の127.57を考慮します。注文は多くの場合127.57や127.87で行われる前に、2.24%や17.42%と比較されます。DXJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株の最高値は？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの過去1年の最高値は130.31でした。91.79 - 130.31内で株価は大きく変動し、129.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Japan Hedged Equity Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundの株の最低値は？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(DXJ)の年間最安値は91.79でした。現在の127.57や91.79 - 130.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DXJの動きはライブチャートで確認できます。

DXJの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、129.04、19.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
127.44 128.02
1年のレンジ
91.79 130.31
以前の終値
129.04
始値
127.80
買値
127.57
買値
127.87
安値
127.44
高値
128.02
出来高
302
1日の変化
-1.14%
1ヶ月の変化
2.24%
6ヶ月の変化
17.42%
1年の変化
19.18%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8