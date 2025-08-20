报价部分
货币 / DXJ
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

127.57 USD 1.47 (1.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DXJ汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点127.44和高点128.02进行交易。

关注WisdomTree Japan Hedged Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DXJ新闻

常见问题解答

DXJ股票今天的价格是多少？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票今天的定价为127.57。它在-1.14%范围内交易，昨天的收盘价为129.04，交易量达到302。DXJ的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund目前的价值为127.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.18%和USD。实时查看图表以跟踪DXJ走势。

如何购买DXJ股票？

您可以以127.57的当前价格购买WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票。订单通常设置在127.57或127.87附近，而302和-0.18%显示市场活动。立即关注DXJ的实时图表更新。

如何投资DXJ股票？

投资WisdomTree Japan Hedged Equity Fund需要考虑年度范围91.79 - 130.31和当前价格127.57。许多人在以127.57或127.87下订单之前，会比较2.24%和。实时查看DXJ价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Japan Hedged Equity Fund的最高价格是130.31。在91.79 - 130.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Japan Hedged Equity Fund的绩效。

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund（DXJ）的最低价格为91.79。将其与当前的127.57和91.79 - 130.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DXJ股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、129.04和19.18%中可见。

日范围
127.44 128.02
年范围
91.79 130.31
前一天收盘价
129.04
开盘价
127.80
卖价
127.57
买价
127.87
最低价
127.44
最高价
128.02
交易量
302
日变化
-1.14%
月变化
2.24%
6个月变化
17.42%
年变化
19.18%
