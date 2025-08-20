DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
今日DXJ汇率已更改-1.14%。当日，交易品种以低点127.44和高点128.02进行交易。
关注WisdomTree Japan Hedged Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DXJ新闻
常见问题解答
DXJ股票今天的价格是多少？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票今天的定价为127.57。它在-1.14%范围内交易，昨天的收盘价为129.04，交易量达到302。DXJ的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund目前的价值为127.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.18%和USD。实时查看图表以跟踪DXJ走势。
如何购买DXJ股票？
您可以以127.57的当前价格购买WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票。订单通常设置在127.57或127.87附近，而302和-0.18%显示市场活动。立即关注DXJ的实时图表更新。
如何投资DXJ股票？
投资WisdomTree Japan Hedged Equity Fund需要考虑年度范围91.79 - 130.31和当前价格127.57。许多人在以127.57或127.87下订单之前，会比较2.24%和。实时查看DXJ价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Japan Hedged Equity Fund的最高价格是130.31。在91.79 - 130.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Japan Hedged Equity Fund的绩效。
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund（DXJ）的最低价格为91.79。将其与当前的127.57和91.79 - 130.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DXJ股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、129.04和19.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 129.04
- 开盘价
- 127.80
- 卖价
- 127.57
- 买价
- 127.87
- 最低价
- 127.44
- 最高价
- 128.02
- 交易量
- 302
- 日变化
- -1.14%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 17.42%
- 年变化
- 19.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8