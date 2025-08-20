- Panoramica
DXJ: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Il tasso di cambio DXJ ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 127.47 e ad un massimo di 127.47.
Segui le dinamiche di WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DXJ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DXJ oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Japan Hedged Equity Fund sono prezzate a 127.47. Viene scambiato all'interno di -1.22%, la chiusura di ieri è stata 129.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DXJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Japan Hedged Equity Fund pagano dividendi?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund è attualmente valutato a 127.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DXJ.
Come acquistare azioni DXJ?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Japan Hedged Equity Fund al prezzo attuale di 127.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 127.47 o 127.77, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DXJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DXJ?
Investire in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund implica considerare l'intervallo annuale 91.79 - 130.31 e il prezzo attuale 127.47. Molti confrontano 2.16% e 17.33% prima di effettuare ordini su 127.47 o 127.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DXJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree Japan Hedged Equity Fund nell'ultimo anno è stato 130.31. All'interno di 91.79 - 130.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 129.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Japan Hedged Equity Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Japan Hedged Equity Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) nel corso dell'anno è stato 91.79. Confrontandolo con gli attuali 127.47 e 91.79 - 130.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DXJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DXJ?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 129.04 e 19.09%.
- Chiusura Precedente
- 129.04
- Apertura
- 127.47
- Bid
- 127.47
- Ask
- 127.77
- Minimo
- 127.47
- Massimo
- 127.47
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- 2.16%
- Variazione Semestrale
- 17.33%
- Variazione Annuale
- 19.09%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8